Mitsubishi teased met wat we al kennen

Door: BV

Op 2 april opent het Autosalon van New York de deuren. Dat is waar Mitsubishi een opgefriste versie van de outlander zal voorstellen. En voor dat model zijn dit de eerste teasers. Die komen rijkelijk laat, want Mitsubishi toonde de nieuwe stijlrichting - een pak dynamischer - die de Outlander inslaat eerder al eens onder het mom van een koetswerkkit. Het vernieuwde model is overigens al in productie. Dat weten we dan weer omdat nieuwe exemplaren al op de fabrieksparking zijn gespot. De nieuwe Outlander zal dus alles behalve een verrassing zijn.