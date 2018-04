Oude vacht voor nieuwe wolf: Ford Mustang Revology

Door: BV

Op het Amelia Island Concours d’Elegance heeft het in Florida gevestigde Revology Cars deze Ford Mustang voorgesteld. Dat is volgens het bedrijf een postmodernistische interpretatie van de Mustang. Veel geblaat dus om te zeggen dat onder de kap vooral moderne technologie zit.

Op z’n Amerikaans

Met moderne technologie hebben we het niet meteen over een zuinige maar krachtige Ecoboost-motor of automaat met dubbele koppeling. Zo ver drijft het bedrijf het nu ook weer niet. Een 5-liter V8, een handgeschakelde vijfbak (of automaat met vier verzetten) en een multilink achterophanging, stuurbekrachtiging en een digitaal informatiedisplay binnen de voor de rest analoge dashboardklokken, dat is eigenlijk waar het om gaat.

Geen koopje

Revology zal hun Mustang-interpretatie naar keuze leveren als fastback of convertible vanaf 2016. De prijs begint bij € 113.500.