Nissan GT-R houdt van goud

Door: BV

Nissan heeft een speciale GT-R voorgesteld. Die heet 45th Anniversary Gold Edition en eigenlijk is daarmee werkelijk alles gezegd. De uitvoering viert het 45-jarige bestaan van de modelreeks en heeft op het dashboard een gouden gedenkplaatje en aan de buitenzijde een moderne koetswerktint waar je met wat goede wil wat goud in ziet. De kleur zat ook op de Skyline GT-R M-Spec in 2001.

Klein beetje beter

Nissan bleef de ganse productcyclus verder sleutelen aan de 3,8l V6 benzinemotor met twee turbo’s en dat is ditmaal niet anders. Inmiddels levert die centrale al 550pk. Ter herinnering - toen de GT-R in 2007 werd voorgesteld was dat ‘slechts’ 437pk.