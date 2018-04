Mini Superleggera Vision realiteit in 2018

Door: BV

Britse media rapporteren dat Mini van moederhuis BMW groen licht heeft gekregen voor een productierun van de Superleggera Vision Concept die vorig jaar op het Concorso d’Eleganza Villa D’Este werd voorgesteld.

Trouw aan de concept?

De beslissing, waarvan momenteel nog geen officiële bevestiging is, verrast niet. Eind vorig jaar bleek Mini het ontwerp - voorzien van enkele meer conventionele elementen als buitenspiegels en een kleinere vin op de kofferklep - al voor bescherming ingediend te hebben bij het Europese patentbureau.

En de motor?

Het studiemodel was voorzien van elektrische aandrijving, onder meer omdat de motorkap te laag zou zijn om een conventionele krachtbron in te bouwen en ook nog voldoende bescherming voor zwakke weggebruikers te voorzien. Maar de Britten hebben het nu toch over een Mini met een conventionele aandrijflijn. De beslissing valt nadat Mini had besloten om de Coupé en Roadster af te voeren wegens onvoldoende succesvol. Dit lijkt een tweede poging van het nichemerk om het segment van de kleine roadster te veroveren.