Al 20 jaar de meest luxueuze Range Rovers

Door: BV

Het is 21 jaar geleden dat de makers van de Range Rover aan hun kleine teen voelden dat er wel iets te zeggen viel voor exemplaren die nog veel exclusiever en beter uitgerust waren als eender welke andere Range Rover en waarbij de klant veel meer vrijheden kreeg als het op afwerking en materiaalkeuze aankwam. Die zouden Autobiography heten en voor elke klant specifiek gebouwd worden.

Gelimiteerde oplage

De vraag naar meer luxe was echter groter dan gedacht. Land Rover maakte daarom al snel gelimiteerde oplages met het Autobiography-logo op de koffer. De eerste was een Range Rover Classic die voor de gelegenheid was voorzien van de 4,2l V8 benzinemotor (met 200pk) van de HSE-variant met verlengde wielbasis. Daar werden slechts 25 stuks van gebouwd.

Extra technologie

Land Rover had al van meet af aan in de smiezen dat geavanceerde technologie door de veeleisende klanten werd geïntroduceerd. Tegenwoordig zou dat een internet hotspot en een veelvoud aan schermen betekenen. 2 decennia geleden was dat bijvoorbeeld een ingebouwde faxmachine. En vanaf 1997 werden video- en televisiesystemen ingebouwd.

Derde generatie Range Rover

Wanneer in 2002 de derde generatie Range Rover werd geïntroduceerd, verhoogde Autobiography de keuzemogelijkheden. Vanaf dan konden de inzittenden ook kiezen welke tapijten en houtinleg er zouden worden gebruikt.

500 Autobiography

In 2011 introduceerde Land Rover de 500 Autobiography, een model dat mikte op mensen die zich lieten rijden, eerder dan zelf het stuur te nemen.

Land Rover Special Vehicle Operations

Bij de oprichting van SVO (Special Vehicle Operations), dat bij Land Rover tegenwoordig verantwoordelijk is voor alles wat afwijkt van het normale - de meer dan 500pk sterke SVR-versies incluis - ging ook de verantwoordelijkheid voor de Autobiography-reeks over naar het nieuwe team. Dat heeft tegenwoordig de beschikking over een volautomatische spuitafdeling en een aparte suite voor de ontvangst van klanten.