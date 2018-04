BMW E30 323i van 1985 met 247km op de teller

Door: VG

Wie heeft tijdens de zoektocht naar een occasie of oldtimer nog nooit de term ‘showroomstaat’ of ‘als nieuw’ zien staan? Meestal om na het klikken te beseffen dat die term niet door iedereen met hetzelfde respect behandeld wordt.

Helemaal origineel

De Nederlandse verkoper die deze BMW E30 323i (2,3l zescilinder-in-lijn met 150pk) te koop heeft staan mag voor de klassieker die volgende maand 30 jaar wordt, de term wél zonder blikken en blozen gebruiken. Deze klassieker heeft slechts 247 originele kilometers op de teller. Hij is met andere woorden zelfs nog niet ingereden.

Opties en prijs

Het rood is misschien niet de meest gewilde tint, maar de destijds aangestipte opties doen E30 liefhebbers gegarandeerd kwijlen. Geen airco of airconditioning, maar wel een sportversnellingsbak (die een jaar later ook voor de eerste M3 werd gebruikt), een limited slip differentieel, Recarozetels en een autoradio van Bavaria.

Natuurlijk vragen we ons af wie zo’n auto bestelt om er vervolgens niet mee te rijden, maar daarop moeten we je het antwoord schuldig blijven. Wat zo’n tijdscapsule moet kosten anno 2015 kunnen we je wel vertellen. Deze 30 jaar oude knalrode Dreier moet € 40.000 opbrengen.