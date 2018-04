Dit is Volkswagens nieuwe bus

Door: BV

De Volkswagen Transporter bestaat 65 jaar. Het model is inmiddels aan z’n zesde generatie toe en de Duitsers hebben daar de eerste schets van vrijgegeven. De T6 krijgt - dat is duidelijk te zien - een evolutionair design dat nog steeds grote gelijkenissen vertoont met z’n voorgangers. Logisch want het succes van het model suggereert dat dat in de smaak valt, en functioneel is het zeker. Nieuwe designelementen worden onder meer van de Tristar concept car geleend. Generatie 6 komt er alweer als bestelwagen (Transporter) en als ruime monovolume (Multivan).