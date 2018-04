Te koop voor € 150.000: stalen frame (van de Ferrari 250 GTO weliswaar)

Door: ADD

Voor € 100.000 tot 150.000 kan je al aardig wat auto kopen. Vijf goed uitgeruste VW Golfs bijvoorbeeld. Of een Mercedes S-klasse met alles erop en eraan. Of je kan gaan voor wat je hierboven op de foto's ziet: een stalen frame. Dat zal morgen door het Franse veilinghuis Aguttes worden geveild. Waarschijnlijk had je al geraden dat dit niet zomaar een stuk aan elkaar gelast metaal is. Op dit frame ontstond ongeveer 50 jaar geleden een van de meest iconische auto's die ooit gemaakt zijn: de Ferrari 250 GTO.

Ferrari 250 GTO

36 exemplaren werden ervan tussen 1962 en 1964 gebouwd. Vandaag wordt de sportwagen als de mooiste racer aller tijden uit Maranello beschouwd. Op veilingen halen de zeldzame voertuigen recordbedragen. In augustus 2014 bijvoorbeeld wisselde een Ferrari 250 GTO Berlinetta op een veiling in Pebble Beach, Californië voor 38 miljoen dollar, het equivalent van ongeveer 36 miljoen euro, van eigenaar.

Het frame

Carrosseriebouwer Sergio Scaglietti construeerde ooit de gebogen lijnen van de sportwagen over deze staalconstructie, volgens de legende zonder welbewuste plannen, gewoon naar wat er in zijn hoofd zat. Scaglietti had in 1951 zijn eigen bedrijf opgericht en was in het midden van de jaren vijftig gestart met voor Ferrari koetswerken te bouwen. De 250 GTO werd een meesterwerk, een auto die zelfs qua esthetiek met de Jaguar E-Type wedijverde, door Enzo Ferrari ooit jaloers de mooiste auto ter wereld genoemd.

Slechts twee frames wereldwijd

Slechts twee van deze frames zijn er op de aardbol te vinden. Eén is eigendom van Ferrari, het staat tentoongesteld in hun museum in Modena. De tweede kocht een verzamelaar in de jaren tachtig. En het is dit exemplaar dat nu geveild wordt. Ook benieuwd hoeveel Golfjes je ervoor zou kunnen kopen?