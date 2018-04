Designer Paul Smith kleurt Land Rover Defender

Door: BV

De Britse Designer Paul Smith is één van de talloze beroemdheden die wel eens achter het stuur van een Defender kruipt. Hij heeft er eentje bij z’n buitenverblijf in Italië staan. Maar de Defender gaat eruit. Eind dit jaar is het na een carrière van 67 jaar finaal over en uit voor het iconische model. Maar niet voor Paul Smith er op gepaste wijze afscheid van heeft genomen. Met een uniek exemplaar.

Erg Brits

Paul Smith steekt de fierheid voor typisch Britse dingen niet onder stoelen of banken. In z’n designs en prints draaft met enige regelmaat een Mini op. En omdat hij net zo fier is op de Defender, heeft hij hem met de samenwerking van Land Rovers Special Vehicle Operations team speciaal aangekleed. Hij is uitgevoerd in 27 verschillende exterieurkleuren en op het dak vinden we een handgeschilderde bij. De kleuren die grotendeels asymmetrisch zijn aangebracht, zijn typisch Paul Smith.

Interieur

Aan de binnenkant vinden we zetels in een stof-ledercombinatie met contrasterend stikwerk, maar vooral - een gestreept patroon dat Paul Smith-klanten bekend zal overkomen. Het dashboard en het stuurwiel zijn voor de gelegenheid in leder overtrokken en het klokje is eveneens voorzien van een Paul Smith-toets.

Rest alleen nog de vraag of je hem kan kopen? Helaas… er is er maar één.