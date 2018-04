Door: BV

Op het Autosalon van New York stelt Lexus een nieuwe generatie voor van de RX. Dat is de premium SUV die het bedrijf alweer 17 jaar geleden voor het eerst aan de wereld toonde. Toen nog met een conventionele aandrijflijn, maar inmiddels met de hybride centrales die zo typisch zijn voor het merk. De vierde generatie krijgen we op 1 april te zien, maar de marktintroductie volgt pas rond de jaarwisseling.