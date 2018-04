Kijk Audi's nieuwe Le Mans strijder in de ogen

Door: BV

Audi heeft z’n nieuwe R18 e-tron quattro voorgesteld. Die vierwielaangedreven endurance-racer komt uit in het FIA World Endurance Championship waarvan de legendarische 24 uurs race in Le Mans het hoogtepunt vormt. Audi won dat evenement al 13 keer.

Audi wil het vel van Porsche

Audi en Porsche horen dan wel tot dezelfde groep (ze zijn beiden eigendom van Volkswagen, nvdr), maar netjes samenspelen zit er niet bij. Porsche won Le Mans in de geschiedenis al 16 keer. Voor het eerst in 1970, voor het laatst in 1998. En Audi, dat duidelijk niet vies is van wat intern vuistwerk, wil de kroon van Porsche stelen. Maar in Stuttgart is men niet van plan om die naar Ingolstadt te laten verhuizen. En daarom stapte Porsche afgelopen jaar na ruim een decennium afwezigheid in het hoogste strijdtoneel (de prototypeklasse waarin om de eindoverwinning wordt gestreden) weer in de ring met de 919 Hybrid. Die strandde overigens op de plaatsen 37 en 38. Maar het merk heeft nog drie jaar de tijd om het record te redden.

Aerodynamisch en zuiniger

“ Porsche heeft nog drie jaar de tijd om het record te redden ”

De R18 e-tron is nog steeds een dieselhybride. De 4.0l V6 diesel wekt 558pk op terwijl de elektromotor is opgewaardeerd tot 272pk. De energie wordt opgeslagen in een vliegwiel dat nu 700 kilojoules kan stockeren. Dat is 17% meer dan vorig jaar, terwijl de 870kg zware creatie omwille van strengere regels 2,5% minder diesel zal verbruiken. Bovendien mogen de constructeur tijdens een gans seizoen nog slechts 5 motoren verslijten.

Het koetswerk werd aerodynamischer dan voorheen. Het heeft een nieuwe neus, aangepaste wielkasten, andere voorvleugel en motorafdekking, maar de dragende structuur (een monocoque) bleef dezelfde. De koplampen - op een circuit als Le Mans waar ook ’s nachts wordt doorgejakkerd en er nauwelijks verlichting is, verre van onbelangrijk - zijn eveneens verbeterd. Ze hebben nu Matrix LED’s en lasertechnologie.

Geschiedenis

De volledige geschiedenis van de 24h van Le Mans kan je hier nalezen.