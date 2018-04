Caterham toont 3 nieuwe Seven

Door: BV

Caterham laat in één keer drie nieuwe varianten van de Seven los. Het gaat om de 270, 360 en 480. Dat betekent dat ze tussen de door Suzuki aangedreven en erg minimalistische Seven 165 en de 620R - de snelste productie-Seven ooit - in vallen.

Met benzinemotoren van Ford

De 270 wordt aangedreven door een 1,6l van Ford en stelt 135pk ter beschikking. De Seven 360 gebruikt een 2-liter benzinemotor met turbo van dezelfde leverancier met 180pk en de Seven 420 (die de R400 vervangt) heeft dezelfde motor, maar ditmaal 210pk sterk.

Uitrustingspakketten

De Britse nicheconstructeur bedacht ook twee nieuwe uitrustingspakketten. De ’S’ en ‘R’-pakketten zijn elk op een specifiek gebruik afgestemd. De eerste is voor de weg, met tapijt in de cockpit, een volledige voorruit, lederen zetels en zijschermen. Het R-pakket omvat dan weer een limited-slip differentieel, een sportophanging en een vierpuntsveiligheidsharnas.

De drie nieuwelingen zijn meteen te bestellen.