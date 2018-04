Maak kennis met de nieuwe Jaguar XF

Door: BV

Volgende week stelt Jaguar op het Autosalon van New York een nieuwe generatie van de XF voor. Een auto die weer groter werd dan z’n voorganger. Kwestie van het plaatsopbod bij de Mercedes E-Klasses, Audi A6’en en BMW 5 Reeksen van deze wereld (en de voornaamste concurrenten van deze Brit) te kunnen volgen.

Meer aluminium, minder gewicht

De kleinere Jaguar XE, die deze lente op de markt komt, is grotendeels in aluminium vervaardigd. En Jaguar grijpt weer naar dat materiaal om de nu net geen vijf meter lange vierdeurs (7mm minder dan voorheen en hij wordt ook een tikkeltje lager) toch nog op dieet te zetten. En er wordt niet met een handvol kilo’s gewerkt. Neen, de XF wordt zo maar eventjes 190kg lichter! En dat terwijl er aan boord voor de inzittenden toch nog extra ruimte werd gecreëerd. De beenruimte neemt 1,5cm toe, de hoofdruimte gaat ruim 2,5cm in de plus. Dat betekent ook dat de zetels weer lager zijn, maar vooral dat de wielbasis toenam. De voor- en achteras zitten 5,1cm verder uit elkaar.

Interessante diesel

Jaguar biedt een 2-liter benzinemotor aan met 240pk en 340Nm, naast een 3-liter V6 met supercharger die 340pk in normale omstandigheden en 380pk opwekt wanneer je bijbetaalt om ook een ’S’ te krijgen. Nog pittigere R-versies volgen later.

Waar het in onze contreien echter om te doen is, is de nieuwe 2-liter dieselmotor van Jaguars eigen ‘Ingenium’ motorenreeks. Die zal al 163pk en 380Nm leveren, maar er erg weinig brandstof voor in de plaats vragen. De verbranding ervan zal niet meer dan 104g/km aan CO2 de atmosfeer in blazen. Krachtiger dieselen kan natuurlijk ook nog. Met een tot 180pk en 430NM opgekittelde variant van dezelfde motor bijvoorbeeld. Of met een 300pk en 700Nm sterke 3-liter V6.

Schakelen doe je alleen bij de echte instappers met de hand. De meeste motoren komen met een achttrapsautomaat.

Sober en stijlvol interieur

Jaguar zorgde voor een sober en erg stijlvol interieur. Dat heeft niet alleen een digitale tellerpartij, maar ook een groot centraal aanraakscherm. Dat 10,2” grote display kan onder meer over Dual View beschikken (dan krijgen bestuurder en passagier op hetzelfde scherm iets anders te zien), maar het kan ook de poort zijn naar flink gemoderniseerde software. Jaguar heeft op dat vlak nog wat goed te maken.

Herkenbare lijn

Designer Ian Callum tekende de middelgrote Jaguar met een inmiddels herkenbare neus en een achterzijde die niet wegsteekt dat hij familie is van de Jaguar XE. Sportief en tegelijk stijvol. Modern, maar met respect voor het verleden. Dat is wat het merk er zelf van zegt.