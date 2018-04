Top Gear gaat door zonder Clarkson

Door: BV

De controversiële maar immens populaire Britse presentator Jeremy Clarkson wordt ontslagen door de BBC. Dat maakte de Britse openbare omroep op woensdag bekend. Het ontslag volgt na een handgemeen dat Clarkson zou gehad hebben met een collega-producer tijdens één van de opnames voor het programma. Clarkson was sindsdien geschorst. Omdat het al (lang) niet meer de eerste rel is die de Brit veroorzaakt, wordt hij nu finaal aan de deur gezet. Het programma gaat door zonder hem. Reacties van de twee co-presentatoren James May en Richard Hammond zijn er nog niet.

BBC Top Gear

Top Gear is één van de populairste shows van de Britse omroep. Het programma wordt wereldwijd in meer dan 170 landen uitgezonden en brengt de BBC elk jaar meer dan 50 miljoen pond op. Jeremy Carkson, tot vandaag één van de best betaalde presentatoren bij de BBC, werd al door concurrerende zenders belaagd. Hij zal dus in elk geval in Engeland nog op het scherm te zien zijn. Een petitie die de terugkeer van Clarkson eiste werd door meer dan een miljoen Britten ondertekend, maar mocht niet baten.