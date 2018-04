Dit is de nieuwe Kia Optima

Door: BV

Volgende week debuteert de nieuwe Kia Optima op het Autosalon van New York. Dat komt natuurlijk omdat daar het meeste van die sedans verkocht worden. Maar ook in onze contreien kom je er af en toe eentje tegen.

Break op komst

De Kia Optima van de vorige generatie is nog duidelijk herkenbaar. Dat komt natuurlijk omdat die goed in de smaak viel. Ook in Europa, en dat is een meevaller, want meer dan hertekende bumpers verwachten we niet voor de grote Kia hier aanspoelt. Waar we dan weer wel naar kunnen uitkijken, is een break. Die was er tot op heden niet, maar de Sportspace concept die op het Autosalon van Genève te zien was, toont aan dat die wel degelijk komt. In 2017 verwachten we hem.

En de motoren?

De yanks krijgen een 1.6 turbo, een atmosferische 2.4 en een 2.0 met turbo. Bij ons zal het vooral om de 1.7l diesel gaan. En om de dieselhybride.