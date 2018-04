Mercedes M-Klasse heet GLE na facelift

Door: BV

Mercedes heeft de M-Klasse gefacelift. Tegelijk wijzigt de naam ervan naar GLE. Dat past in de nieuwe nomenclatuur van het Duitse bedrijf. Die deden we hier al eens uitgebreid uit de doeken.

Groter scherm

Voor- en achterzijde zijn aangepakt en nu weer helemaal in lijn met die van andere Mercedessen als de E- en S-Klasse. Aan de binnenkant zijn de aanpassingen bescheiden, maar het infotainment moest wel een groter scherm krijgen. De boordelektronica leert een hele boel nieuwe truukjes en een 9-trapsautomaat maakt zijn intrede. En je hebt nu een Dynamic Select-systeem dat zich met de afstelling van het onderstel moeit.

17% zuiniger

De GLE is globaal genomen 17% zuiniger dan het exemplaar voor de facelift, maar het is de GLE 500 e die daar in grote mate voor verantwoordelijk is. Die heeft een V6 benzinemotor met 333pk en een elektrische eenheid met 116pk. De twee samen leveren maximaal 442pk en 650Nm en dat gaat natuurlijk aardig vooruit. Maar je moet het toch vooral doen voor z’n theoretische verbruik van 3,3l/100km of 78g/km.

Andere motoren?

Er is ook nog een GLE 500 zonder ‘e’ met 435 pk en 700 Nm sterke V8. Daarboven nog prijkt de absolute topper in de vorm van de GLE 63 AMG. Ook die is bedeeld met een biturbo-V8, maar dan met minstens 557 pk of, als S-uitvoering, met zelfs 585 pk en 760 Nm. De benzine-instapper is de GLE 400 4Matic, goed voor een V6-biturbo en 333 pk. Het koppel ligt op 480 Nm en is al vanaf 1.400 tpm beschikbaar. Dieselen kan dan weer met de 204 pk sterke GLE 250 d (met desgewenst enkel achterwiel- of vierwielaandrijving) of de GLE 350 d, goed voor 258 pk en 620 Nm koppel. Alle diesels zijn bovendien standaard gekoppeld aan de nieuwe 9-traps automaat.