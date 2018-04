Toyota komt met RAV4 Hybrid

Door: BV

Dat bewijst dit eerste plaagbeeld en de bijhorende aankondiging. Hij is er volgende week op het Salon van New York. Technische specificaties zijn er niet, maar we kunnen ze zo onderhand uit ons hoofd afratelen. Toyota lepelt immers gewoon de aandrijflijn van de jongste Prius overal in. Die combineert een 1,8l benzinemotor met een elektrische aandrijving en een automaat met continue variabele overbrenging. Het moet al erg raar lopen als de Japanners ditmaal anders doen. We kunnen natuurlijk wel hopen, want het systeemvermogen van 136pk en de erg gezapige prestaties van dat model maken het absoluut ideaal voor wie een nieuwe auto op dezelfde manier kiest als z’n volgende wasmachine. Wij horen daar niet bij.