Ja, Mercedes komt met een pickup!

Door: BV

Mercedes sprint in het segment van de pickups. Deze eerste tekening geeft een indicatie van hoe hun premium werkpaard eruit komt te zien en nog voor het einde van dit decennium wordt die realiteit. Het bedrijf gaat er onder meer de Volkswagen Amarok mee achterna. Dat is de recentste nieuweling in het almaar populairder wordende marktdeel van de pickups. Die populariteit heeft veel te maken met het grotere comfort aan boord van recente exemplaren. Waren die enkele generaties geleden nog erg rudimentair, nauwelijks geïsoleerd en traag dan kunnen de beste tegenwoordig concurreren met normale personenwagens.

Gaat Mercedes solo?

De perscommunicatie van Mercedes heeft het over een model dat ontwikkeld, ontworpen en gebouwd wordt door de bedrijfswagenafdeling van het automerk. Maar het zou de eerste keer niet zijn dat een merk op dat vlak meer eer probeert op te strijken dan het toekomt. Een samenwerking met een andere autoconstructeur is dan ook verre van onwaarschijnlijk. Wij tippen dan op Renault-Nissan, want daar heeft het merk met de ster inmiddels een uitgebreide samenwerking mee. En dan zou de basis wel eens de nieuwe Navara pickup kunnen zijn.