Dacia Lodgy nu ook als stoere Stepway

Door: BV

Dacia heeft al een Sandero en Dokker Stepway. Dat is de versie die wat stoerder is aangekleed. Onder meer zwarte zijskirts, wielkastverbreders, dakrails en beschermplaten worden dan aan het recept toegevoegd. En omdat die Stepways erg populair zijn, is er nu ook een Lodgy met deze smaakmakers.

Op 16-duims lichtmetaal

De Lodgy Stepway krijgt, om de opsomming helemaal compleet te maken, ook nog eens aangepaste buitenspiegelhuizen, 16-duims lichtmetaal, een ‘Stepway’-belettering en een ander stofje aan de binnenzijde, aangevuld met blauwe interieuraccenten.

Twee motoren

Dacia levert de Lodgy Stepway met keuze uit een TCe 115 benzine- of een dCi 110 dieselmotor. Hij is leverbaar als vijf- en zevenzitter en er zijn vijf exterieurkleuren beschikbaar waaronder de exclusief voor de Stepway leverbare kleur Bleu d'Azurite.