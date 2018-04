1 dode en 4 zwaargewonden in publiek bij drama Nurburgring

Door: AUTO55

Daarnet is tijdens de VLN-race voor GT-wagens op de Duitse Nürburgring een Nissan GT-R tussen de toeschouwers terechtgekomen.

De Nissan van de Britt Jann Mardenborough (die het stuur deelt met de Belg Wolfgang Reip) kwam bij een heuveltop van de grond en tuimelde de afsluiting over en het publiek in. Er waren geen andere auto's bij het ongeval betrokken. Dat overigens grote overeenkomsten vertoont met een Mercedes CLR-GT1-crash in 1999 in Le Mans. Omdat er te veel lucht onder de vlakke bodemplaat van de auto terechtkwam, fungeerde die opeens als vleugel en katapulteerde die zich tientallen meters in de lucht.

Ten minste 1 dode en vier zwaar gewonden

De piloot van de Nissan racewagen kwam er met de schrik vanaf. Ten minste 1 toeschouwer kwam om het leven en vier anderen werden zwaar gewond. De race is afgelast en de Duitse politie heeft de plek van het ongeluk afgesloten.