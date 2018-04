Toyota scherpt de messen voor Le Mans

Door: BV

Audi heeft z’n nieuwe wapen voor de 24 Uren van Le Mans al wereldkundig gemaakt. En dan kan Toyota natuurlijk niet achterblijven. Dit is de TS040 Hybrid, waarmee de Japanners in 2015 niet alleen het WEC-kampioenschap willen binnenslepen, maar vooral ook de prestigieuze 24-uursrace op La Sarthe in juni.

Toyota mag zich al regerend kampioen noemen van het World Endurance Championship (WEC). Daarbij hoort het 24 Uurs-feest in Le Mans, maar net die race - de meest tot de verbeelding sprekende - kon Toyota nog niet op z’n naam schrijven. De Japanners willen de hegemonie van Audi op het Franse circuit dan ook maar al te graag breken.

Op twee paarden wedden

Om toch ook opnieuw het WEC nogmaals te winnen heeft Toyota nu zelfs twee versies van de TS040 Hybrid in huis: de ene versie is meer geschikt voor snelle circuits als Le Sarthe, de andere zou juist sneller moet zijn op relatief trage circuits. In het laatste geval is maximale downforce cruciaal en de 'langzamere' uitvoering beschikt dan ook over een afwijkende aerodynamica aan de voor- en achterzijde. Die heeft ook een motorafdekking in tegenstelling tot de TS040 die we in juni aan de start zullen zien van de 24 Uren van Le Mans.

Evolutie

De TS040 van 2015 wijkt in principe niet veel af van de 2014-editie omdat de regels van het WEC vrij stabiel zijn, meldt Toyota. En toch is zo'n 80% van de onderdelen opnieuw onder een loep gehouden en daar waar mogelijk verbeterd. De stroomlijn en de veiligheidsstructuur is hierdoor nog gunstiger en ook de aandrijflijn is sterker geworden. De 'meer dan 1.000 pk' die Toyota vorig jaar ook al opgaf geldt dus des te meer. Of het al met al genoeg is om Audi (en Porsche plus Nissan) voor te blijven en dat een etmaal lang, dat zullen we zien op 13 en 14 juni aanstaande.