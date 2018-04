Nieuwe Audi A4 wordt gemener, is er dit jaar

Door: AUTO55

Bovenstaande foto van Oosterse afkomst en de spionagefoto's die erop volgen, wijzen erop dat de volgende Audi A4 een iets agressiever voorkomen krijgt dan we tot nu toe van het model gewoon zijn. De middenklasse berline zal in principe officieel worden voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt dat van 17 tot 27 september 2015 doorgaat. Hij wordt langer, dat weten we al, maar uiteraard minder dan 10cm om niet in A6-vaarwater te komen. Of de nieuwe Audi A4 net als de Mercedes C-klasse een sprong voorwaarts neemt inzake afwerking en materiaalkeuze, weten we nog niet. De enige (echte?) interieurbeelden die al op het net circuleren, zijn van een te lage kwaliteit om daarover een idee te geven.