McLaren 570S: een kleintje dat van zich afbijt

Comfort? Gebruiksgemak? Kofferruimte? Koop je daarom een McLaren? Dat denken de Britten ook niet. En daarom heeft de 570S alles wat zijn grote broers ook hebben.

Instapmodel?

De nieuwe instapper en tevens het eerste model dat Mclaren uit de 'Sport Series' op de markt brengt, is de krachtigste van twee aangekondigde varianten. Het instapmodel zal hij dus niet lang zijn, wat sowieso nogal merkwaardig klinkt bij de 570pk en 600Nm die de 3.8-liter V8 twin-turbo levert.

Van nul naar honderd sprint de 570S in 3,2 seconden, van nul naar 200km/u in 9,5 seconden. Zijn topsnelheid ligt op 328km/u. Wat hem slechts iets langzamer dan de 650S maakt. Niet dat de kopers er in geïnteresseerd zijn, maar de coupé verbruikt gemiddeld 11,1 liter per 100 kilometer, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 258g/km.

De lichtste in zijn soort

Veel heeft de 570S te danken aan zijn lichtgewicht: Het eendelige koolstofvezel chassis weegt slechts 80kg en daarop staat een aluminium koetswerk. Droog weegt de coupé slechts 1.313kg, volgens McLaren 160kg minder dan eender welke concurrent. De middelmotor geeft zijn kracht uitsluitend naar de achterwielen door via een zeventrapstransmissie met dubbele koppeling.

Die prestaties kunnen geoptimaliseerd worden door middel van het 570S aerodynamica pakket. Voorvleugel, achtervleugel, zijskirts en een diffuser verbeteren de downforce. Uit de P1 haalden ingenieurs de luchttoevoer in de deuren. Eveneens bekend uit de duurdere modellen is het adaptieve chassis.

Gebruiksgemak en comfort

Allemaal heel erg typisch Mclaren dus. Verbazingwekkend daarentegen is het belang dat de Britten hechtten aan gebruiksgemak en comfort bij de ontwikkeling van de 4,53m lange en 1,20m hoge 570S. Er wordt zelfs beloofd dat het in- en uitstappen makkelijk gaat, net als een kofferinhoud van 144l. Dat in- en uitstappen gebeurt trouwens via obligate vleugeldeuren.

Maar wat zal hij kosten?

Op het autosalon van New York, dat vrijdag voor het grote publiek zijn deuren opent, wordt de 570S officieel voorgesteld. Maar Mclaren wil voorlopig nog niet verraden hoeveel hij zal kosten. Vast staat dat het aanzienlijk minder zal zijn de 650S en daar ben je minstens € 231.500 aan kwijt. Met de "Sport Series" wil Mclaren zich richten op een nieuwe doelgroep, die voor de verandering eens niet bestaat uit superrijke sjeiks en voetbalsterren. Verwacht wordt dat de prijs onder de grens van € 150.000 zal blijven. Wat wil zeggen dat hij goedkoper wordt dan een Audi R8 V10 of Porsche 911 Turbo. En die kunnen niet met vleugeldeuren uitpakken...