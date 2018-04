Honda Civic Coupé Concept voorbode generatie 10

Door: BV

Beschouw de Civic gerust als een hoeksteen in het Honda-gamma. Iets waar niemand zich beter van bewust is dan Honda zelf. En het bedrijf neemt weinig risico’s met één van z’n belangrijkste modellen. Het is vastbesloten z’n goede positie in het erg competitieve segment te bewaren en het hanteert daarom een rigoureus ontwikkelingsschema. Sinds de lancering van het eerste exemplaar, vroeg in de seventies, bouwde Honda al 10 generaties. In Europa moeten we ons tevreden stellen met een hatchback en een break, maar elders ter wereld (en vroeger ook korte tijd bij ons) maakt een Coupé ook deel uit van het aanbod. De Civic Concept op het Autosalon van New York is daarvan de voorbode.

V-Tec turbomotoren

Honda hield - niet zonder reden - lang vast aan z’n atmosferische V-Tec motoren. Maar het bedrijf bezwijkt nu ook onder druk van de turbo. Veel meer wordt er helaas nog niet over vrijgegeven. De designtaal van deze Coupé zal echter ook besproken worden door de aanstormende vernieuwde Europese versie. De Civic Type-R zit daarvoor in de voorhoede.