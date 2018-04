​Viermaal Beetle in New York

Door: ADD

Jeans voor de jongens, roze voor de meisje, een cabrio voor de surfers en de Concept R-Line: Volkswagen stelt in New York vier Beetle showcars voor. Wellicht in de hoop de verkoop van het kwakkelende model nieuw leven in te blazen.

Rock'n'Roll Beetle

In 1974 kwam VW met de eerste - waarschijnlijk als gevolg van de hippiebeweging – limited 'jeans'edition van de Kever op de proppen. Na nog twee edities in 1982 en 1995 komt nu de versie op basis van het huidige model. Al is het voorlopig nog een studie die naast een lak in 'Stonewashed Blue Metallic' een donker blauwe denimkap krijgt, net als jeansaccenten in het interieur.

Barbie Beetle

Blijkbaar is pink in Manhattan en andere modecentra de nieuwe trend. Volgens VW is de vraag in de VS en in China zo groot, dat er wellicht een beperkte oplage van komt. Ook in het interieur van de Pink Edition schittert de girly kleur, je vindt er roze stiksels en contrasten. Bovendien zou het zelfs mogelijk zijn om het dashboard roze te schilderen. Barbie weet ondertussen wellicht al in welke auto ze weldra cruist.

Beach Boy Beetle

De klanten aan de Amerikaanse Westkust zouden minder geïnteresseerd zijn in mode, maar deste meer in surfen. Eye-catcher van de 'Habanero Orange Metallic'-kleurige Cabriolet Wave is het dashboard in echt hout, ontworpen in traditionele surfplankstijl.

Opperbeetle

Met 220pk zou de R-Line de topversie van de Beetle kunnen worden. Zijn sportieviteit dankt hij aan 20 inch velgen, extra spoorbreedte, een zwarte diffuser en een grote achterspoiler. Binnenin moeten sportkuipstoelen samen met een geel instrumentarium en lederen en carbon details de sportieveling in je wakker maken.