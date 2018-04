​Toyota doet vroege facelift RAV4

Door: ADD

Voor wie het nog niet in de gaten had: autodesign is de afgelopen jaren drastisch goedkoper geworden. Je ziet het aan autobouwers die bovenop eenzelfde basis modellen verzinnen dat het een lieve lust is, maar ook aan het toegenomen aantal facelifts. De Toyota RAV4 is nog niet zo lang op de markt en hij wordt al bij de neus gegrepen.

Spleetogen

Je herkent de RAV4 nog steeds, maar hij kijkt wel wat nauwer door z’n ogen. De lichtblokken werden fijner en de bumpers wat drukker. Er zijn ook nieuwe kleurtjes en velgendesigns. Hij volgt er de trends mee, maar hij probeert ook wat beter over te komen. Zo zijn de interieurmaterialen verbeterd, is het instrumentenbord vernieuwd, is er een zonnebrilhouder en zijn de bekerhouders groter. Dat laatste is in de VS niet zomaar een detail.