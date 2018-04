​Rijbewijs ouder dan 26 jaar kan in het buitenland voor problemen zorgen

Door: ADD

Wie nog een rijbewijs heeft dat dateert van voor 1989 kan best een nieuw, Europees model aanvragen. Afhankelijk van waar je woont, kost je dat € 20 à 25.

Blijkbaar doen sommige buitenlandse politiediensten moeilijk over oudere exemplaren omdat die op sommige vlakken afwijken van de meer courante Europese rijbewijzen. Gisteren verklaarde Tine Hollevoet van de federale politie in Het Nieuwsblad op Zondag dat er af en toe opmerkingen tot bij de politie komen van mensen die met een geldig rijbewijs in het buitenland toch in de problemen waren geraakt. Bijvoorbeeld omdat er bij de verschillende rijbewijscategorieën nog geen symbolen van de voertuigen staan.