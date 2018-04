Verkoop je huis voor een Audi Sport Quattro

Door: BV

Volgens velen die het kunnen weten is de Sport Quattro de meest iconische auto ooit. Hij werd in de jaren tachtig gebouwd als homologatievoertuig voor het Wereldkampioenschap Rally, dat hij prompt domineerde. Van de tweedeurs met breed spoor maar korte wielbasis werden nauwelijks meer dan 170 klantenversies verkocht. Elk 306pk sterk, voorzien van vierwielaandrijving en (toen al!) in staat om in 4,6 seconden naar 100km/u te spurten. Dat er één te koop staat, is dan ook een zeldzaamheid. Dat hij niet eens 52.000km op de teller heeft en helemaal origineel is, is nog uitzonderlijker. En gooi er als toemaatje dan ook maar een zeldzame kleur bovenop.

Prijs op aanvraag

De prijs van dit exemplaar uit 1985 was ‘op aanvraag’, maar wat huiswerk leverde het bedrag op van € 365.000. Daar heb je ook al een erg mooi huis voor. Niet dat het nog veel uitmaakt. Hij was in geen tijd verkocht.