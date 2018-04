Glickenhaus vecht robbertje met Koenigsegg om Nurburgingrecord

Door: BV

Miljoenen pompte Cameron Glickenhaus in de SCG003. Een auto die eigenblijk bedoeld was om Le Mans te gaan rijden, maar daarin niet eens aan de start mag komen. Dat klinkt als een dure, knullige interpretatie van regeltjes. Amateurisme zelfs. Maar dat de Scuderia Cameron Glickenhaus met de SCG003S een auto heeft geleverd die boven verdenking als erg snel en indrukwekkend te boek staat, is duidelijk. Bij gebrek aan racecarrière, gaat de Glickenhaus nu maar wat op records jagen.

De jacht op het ronderecord

De SCG003S ging de groene hel nu al rond in een tijd van 6:42. Dat laat het bedrijf via Instagram weten. Dat is - eveneens volgens het bedrijf - met ballast en een in vermogen beperkte motor. Een gegeven dat de uitspraak inspireerde dat de creatie in staat kan zijn om op wegbanden 6:30 neer te zetten. Een cijfer dat ook Koenigsegg voorop zet, nu het weer op een nieuwe recordtijd aast.