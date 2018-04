Lotus heeft beste jaar in tijden, verdubbelt ook Belgische verkoop

Door: BV

Lotus heeft de jaarresultaten van z’n jongste boekjaar (dat over 2014 en 2015 loopt) bekendgemaakt. En het kleine Britse bedrijf mag zich in de handen wrijven. Het is geleden van 2008/2009 dat het nog eens zo veel auto’s verkocht. Het zijn er precies 2015, tegen amper 1.296 stuks een jaar eerder. Er wordt een bedankend knikje gegeven in de richting van de opwerkende wereldeconomie, maar ook naar de aanwijzing van 36 nieuwe verdeelpunten. En de Britten wrijven zich al in de handen, want vernieuwde modellen en de Lotus Evora 400 moeten de vraag dit jaar nog verder aanzwengelen.

Groeimarkten

Lotus doet het erg goed in China, Frankrijk en Duitsland. Daar werd telkens meer dan een verkoopsverdubbeling gerealiseerd. Maar ook over het kleine België kan niet geklaagd worden. Bij ons werden 83 auto’s afgeleverd. In 2013/2014 waren dat er nog slechts 42. Op een haar na een verdubbeling dus.