​Ja, basis van Mercedes pick-up is Nissan Navara!

Door: ADD

Toen Mercedes vorige week aankondigde dat ze aan de ontwikkeling van een pick-up werken, hadden we er bijna ons hoofd al op durven verwedden dat die op de basis van de nieuwe Nissan Navara zou staan. En ja hoor, we hadden gelijk.

Tijd en geld sparen

Het is officieel: Renault, Nissan en Daimler ontwikkelen gezamenlijk een pick-up met een ton laadvermogen. Daimler ceo Dieter Zetsche verklaarde: “ Dankzij onze nauwe samenwerking met de Renault-Nissan Groep kunnen we de ontwikkelingstijd en de kosten voor de instap in het segment aanzienlijk verminderen.” Al in 2017 zou men met de productie van de Mercedes pick-up starten.