Deze Hot Wheels is meer waard dan je auto

Door: BV

Speelgoedautootjes kennen, eigenlijk net zoals het goed op ware grootte, een cyclus. Eerst dient het gewoon om te gebruiken, maar na verloop van tijd worden het collector's items. En dan gaat ook de waarde de hoogte in. Tot het zelfs astronomisch wordt. Deze roze 1969 Volkswagen ‘Beach Bomb’ is de heilige graal van Hot Wheels. Hij werd nooit in productie genomen en er bestaan slechts 2 prototypes van. De waarde wordt dan ook geschat op minimaal € 100.000. Als het een intact exemplaar is, tenminste. Dus mét de twee surfplanken. De kans is klein dat je echte auto meer waard is…