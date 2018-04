Robert De Niro speelt Enzo Ferrari in nieuwe film

Door: BV

Er is een film in de maak over het leven van Enzo Ferrari. Een prent die zich, zo gaan de geruchten, vooral zal focussen op de periode vanaf eind jaren veertig tot de jaren tachtig, wanneer één van de meest karaktervolle (en geliefde, maar ook gehate) persoonlijkheden uit de Italiaanse auto-industrie z’n laatste adem uitblies. In die voorlopig nog naamloze film, is Robert De Niro nu gecast voor de hoofdrol. Aan het script wordt intussen nog gesleuteld en ook een regisseur wordt nog gezocht. Daarvoor circuleert wel al een naam. Clint Eastwood zou er zich over aan het beraden zijn.

Voer voor het filmdossier

De nieuwe film is dus nog niet voor meteen. Als die komt, is het bijna zeker voer voor het Auto55.be-dossier Legendarische Autofilms. Clint Eastwood is daarin al vertegenwoordigd met het door hemzelf geregisseerde Gran Torino en Robert De Niro is ook al van de partij dankzij z’n rol in Ronin.