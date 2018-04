Chili haakt af voor Dakar Rally wegens overstromingen

Door: BV

Al sinds de Dakar Rally in 2009 wegtrok uit Afrika en zich in Zuid-Amerika nestelde, is Chili gastheer voor de zwaarste rally van allemaal. Maar in 2016 zal de organisatie een ander tracé moeten zoeken. Het land is niet klaar om het circus te gast te hebben. Niet dat het niet wil, maar de zwaarste overstromingen in 80 jaar, die nu al aan 26 mensen het leven hebben gekost (meer dan 100 personen zijn nog vermist), hebben de prioriteiten herschikt. De deur blijft echter open staan, en in 2017 zou Chili de Dakar weer graag over z’n grondgebied zien passeren.