Nurburgring voert snelheidsbeperking in

Nadat er tijdens de VLN-race voor GT-wagens op de Duitse Nürburgring een toeschouwer omgekomen is, reageert de DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) met maatregelen.

De bond besliste om op de stukken „Flugplatz“, „Schwedenkreuz“ en „Antoniusbuche“ een snelheidsbeperking van max 200km/u in te stellen. Op de „Döttinger Höhe“, het langste rechte stuk (2,6km) op de Nürburgring-Nordschleife, waar GT3-auto's tot 290km/u bereikten, geldt voortaan een maximum van 250km/u. Ook zal de bovenste klasse een motorrestrictie krijgen van 5% en worden bepaalde publieksplekken afgesloten en/of aangepast.

Zware sancties

Het naleven van de snelheidsbeperking zal gecontroleerd worden via de GPS van de bestuurder en elke overtreding zal drastisch bestraft worden.

Veel onvrede

Op de snelheidsmaatregelen wordt er heftig gereageerd in de autosportwereld. Het Kremer-Racing-Team heeft bestilst om dit weekend niet deel te nemen aan de 24-uren race. En die beslissing dwingt veel respect af bij de andere teams en rijders. Maar de meeste van hen kunnen zich zulk protest niet permitteren omdat ze met handen en voeten gebonden zitten aan sponsorcontracten.

Tijdelijk

De snelheidsbeperking is volgens de DMSB een kortetermijnmaatregel voor dit seizoen. De voorzitter van de bond (en tevens VW-woordvoerder) Hans-Joachim Stuck deelde mee dat er een commissie van deskundigen is aangesteld om naar oplossingen te zoeken, die onmiddellijk na dit raceseizoen uitgevoerd zullen worden. En dat kunnen net zo goed ingrijpende veranderingen in de regelgeving zijn als ook eventuele bouwwerkzaamheden.