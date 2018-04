Nieuwe Porsche 911 uit 1988 kost 155.000 euro

Door: BV

De Porsche 911 3.2 Carrera werd in 1984 de opvolger van de sportievere SC-reeks in het gamma van de ‘Elfer’. Z’n zescilinder boxermotor schopte het na één modelevolutie (in ’86) al tot 217pk en werd een jaar later gepaard aan een nauwkeurig schakelende vijfbak van fabrikant Getrag. En terwijl het vermogen naar hedendaagse normen soms mager lijkt, woog de 911 toen ook niet zo veel wat hem toch in staat stelde om snelheden van meer dan 240km/u te halen.

De juiste opties

Zo’n oude 911 klimt tegenwoordig al aardig op door de waardetabellen. En zeker als hij de juiste opties heeft. Airco, leder en 16-duims Fuchs-velgen staan helemaal bovenaan de wenslijst. En deze 911 die in Engeland op Autotrader wordt aangeboden, heeft die allemaal. Z’n vraagprijs van dik € 155.000 kan dat echter niet alleen verantwoorden. Een nieuwe Porsche 911 is immers goedkoper. Maar dat komt omdat deze van oorsprong Italiaanse 911 (die dus linksgestuurd is) slechts 6.200km op de teller heeft. Hij is dus tegelijk oldtimer én nagelnieuw. Wie hem koopt, zal hem eerst verder moeten inrijden.