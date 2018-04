Ford pakt uit met gitaar, voetbaltafel, lamp, zetel…

Door: BV

Vanaf vandaag tot na het weekend staat de Italiaanse stad Milaan helemaal in het teken van mode, meubilair en design. Dat evenement trekt nogal wat aandacht naar zich toe en dat betekent dat autobouwers paraat staan om een graantje mee te pikken. Ford grijpt de voorstelling van een nieuwe supersportwagen - de GT - aan om ook op vlak van design meer geloofwaardigheid te creëren. En daarom is het ook aanwezig in Italië, waar het uitpakt met een aantal gelikte en soms ook grappige lifestyle-producten die losjes geïnspireerd zijn door de nieuwe Ford GT.

Van drijvende lampen tot Wifi-speakers

De Ford GT-designers maakten alles van lampen tot luidsprekers. Maar er zijn ook wat minder traditionele producten. Zo is er een Ford GT-gitaar, een zeilboot en een voetbaltafel met echt gras.