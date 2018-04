Peugeot 308 R Hybrid met 500pk!

Door: BV

Hij heet 308 R Hybrid en het is Peugeots nieuwste blikvanger. Een ‘ultieme’ creatie op basis van de in 2013 gelanceerde driedeurs 308 zeg maar. Hij is voorzien van bredere voorvleugels, grote luchthappers in de agressief gelijnde bumpers, 19-duims velgen en een opvallende blauw-zwarte koetswerklak. Inspiratie voor nogal wat van de specifieke stijlelementen is afkomstig van de Quartz concept car - een compacte SUV die afgelopen jaar op het Autosalon van Parijs te bewonderen viel.

Plug-in hybride

Net als de Quartz is deze 308 R Hybrid een auto die een benzinemotor combineert met twee elektromotoren en z’n accu bij voorkeur voltankt aan het stopcontact. De 1.6l turbo en twee 115pk sterke elektrische aggregaten leveren een systeemvermogen op van 500pk, terwijl ook nog eens 730Nm trekkracht beschikbaar is. Dat levert enerzijds een erg lage CO2-emissie op van amper 70g/km en anderzijds prestaties om U tegen te zeggen. Een sprintje naar 100km/u in 4 seconden bijvoorbeeld. En een top die door de elektronica beteugeld wordt op 250km/u.

Vier rijmodi

Peugeot geeft de bestuurder de keuze uit vier verschillende rijprogramma’s. Je zie van ver komen dat daar een geheel elektrische modus met nuluitstoot bij is. Maar er is ook een specifieke wegmodus die zich beperkt tot 300pk en een circuitmodus die 400pk ter beschikking stelt en de 270pk sterke benzinemotor het gros van het werk laat opknappen.

Niet te koop

Natuurlijk gaat het om een speeltje van de ontwikkelingsafdeling van het merk. Een 500pk sterke 308 verschijnt nog niet meteen in de Peugeot-catalogus. Zonde, want daar kan je als merk wel een statement mee maken…