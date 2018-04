Audi Prologue nu als Allroad

Door: BV

Audi toonde ons in de jongste tijd al twee keer eerder een Prologue concept car. In Los Angeles was hij er als sedan. In Genève stond hij te blinken als Avant. En nu is er van die laatste break een opgehoogde versie. Die zal, net als de andere Audi’s, het

'Allroad’ recept volgen. Wie het bedrijf een beetje volgt, weet dan meteen dat er sprake is van een verhoogde (maar variabele) bodemvrijheid en een aankleding die met deskundig geplaatste streepjes kunststof tegelijk meer bescherming biedt en stoer oogt. En dat is helemaal juist.

Benzine-hybride

De combinatie van een 4-liter benzinemotor en een elektrische eenheid zagen we eerder ook al op de vierdeurs. Exact even veel vermogen levert dit studie-exemplaar niet. Hier is nu sprake van 634pk en 900Nm. Daarmee is het natuurlijk niet meteen ‘behelpen’. Deze Allroad mag dan wel 7,7cm hoger zijn, hij haalt nog steeds 100km/u in 3,5 tellen en slurpt volgens de officiële gebruikscyclus slechts 2,4l/100km uit de tank. Dat komt overeen met 56g/km CO2. Een scherp cijfer dat helemaal te danken is aan het vermogen dat accu’s leveren, die aan het stopcontact opgeladen kunnen worden. Alleen op stroom geraakt deze 5,13 meter lange Audi 54km ver.