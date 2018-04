544pk krijgt deze Mercedes G-Klasse amper vooruit

Door: BV

Deze G-Klasse heeft de 5,5l grote V8 van de G 63 AMG onder de kap liggen. Maar dat wil niet zeggen dat het terreinmonster net zo kwiek uit de startblokken schiet als die laatste. Integendeel, hij heeft niet eens zo veel over. Dat heeft wat met z’n 45cm verlengde koetswerk te maken, maar de grootste schuldige is de pantsering. Daardoor weegt deze ‘Gelände’ zo maar eventjes 4,5 ton.

Dik glas en elke denkbare staalsoort

Alpha Armouring steekt centimeters dik glas en elke denkbare staalsoort om mensen met slechte bedoelingen buiten te houden. Maar binnenin wordt vooral in luxe geïnvesteerd. Er zijn loungezetels, een 34” televisie, er is een bar en er is een elektrisch bediende scheidingswand.

Veiligheid kost geld

Wie al die extra tonnen beveiliging niet hoeft, kan de verlengde G ook zo bestellen. Dan word je net geen miljoen armer. Met pantser wordt dat al snel € 1,2 miljoen. En vind je deze maar niets, dan moet je niet wanhopen. Hier heb je nog een alternatief.