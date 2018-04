GM jaagt 84 mensen de dood in, maar ontloopt verantwoordelijkheid

Door: BV

De lakse houding van General Motors kostte in de VS alleen (want gek genoeg wordt er niet gesproken over doden buiten de VS hoewel het defecte onderdeel ook daar was ingebouwd) ten minste 84 mensen het leven. Het gaat om een defect contactslot dat zichzelf zonder manipulatie in de uit-stand kon zetten tijdens het rijden. Dat zorgde ervoor dat de auto onbestuurbaar was en - cruciaal - dat de veiligheidsvoorzieningen niet meer correct functioneerden. GM wist al jaren van het probleem, maar vond vervanging (van een onderdeel dat volgends Amerikaanse media amper $ 0,57 kost) bij miljoenen getroffen auto’s te duur. Het euvel kwam echter aan het licht. GM, dat zelfs verzaakte om het Amerikaanse veiligheidsinstituut op de hoogte te brengen, kreeg de hoogst mogelijke boete. Maar de slachtoffers riskeren in de kou te blijven staan.

Geen compensatie voor slachtoffers

Het defecte contactslot is met zekerheid verantwoordelijk voor ongevallen waarbij 84 mensen het leven lieten. Maar dat aantal is nog niet definitief. Bijna 1.300 ongevallen moeten nog onderzocht worden. GM beloofde de slachtoffers te vergoeden, maar het is daar niet toe verplicht. Het Amerikaanse gerechtshof besliste immers dat General Motors niet verantwoordelijk kan gesteld worden. Het bedrijf ging in 2009 immers officieel failliet. Er kwam een doorstart, maar onder een nieuwe juridische entiteit, die de risico’s en schulden van de vorige niet overnam. Daardoor, zo oordeelt de rechtbank, kan het huidige ‘nieuwe GM’ niet boeten voor de daden van het ‘oude GM’.

9 miljard uitgespaard

Door de uitspraak ontkomt General Motors volgens schattingen aan $ 9 miljard aan gerechtskosten en schadevergoedingen. Het verdict van de rechtbank betekent overigens niet dat de nabestaanden helemaal geen compensatie krijgen. GM-topvrouw Mary Barra had al aangegeven dat het bedrijf met compensaties over de brug zou komen. Die worden echter door GM zelf vastgesteld en zijn uiteraard minder hoog dat wat een Amerikaanse jury zou toekennen.