Mercedes GLC Coupé bijt de BMW X4 in de kuiten

Door: BV

Mercedes is heel de vorige eeuw een merk geweest dat auto’s bouwde die het vooral moesten hebben van hun comfort en hun elegantie. Maar de ambitie heeft de jongste tijd stevig aan die waarden geknaagd. Verjonging heet dat. En het heeft er ook heel wat mee te maken dat een weinig bescheiden (om niet patserig te zeggen) stijl het erg goed doet in ontluikende markten. En daar heb je maar best zo snel mogelijk een voet tussen de deur. Het is dan ook alles behalve toevallig dat deze GLC Coupé - een concurrent voor de BMW X4 - op het Autosalon van Shanghai debuteert.

Bijna helemaal klaar

Deze 4,73m lange en net geen 1,60m hoge creatie past netjes onder de Mercedes GLE Coupé die naar klanten van de BMW X6 mag hengelen. Hij is gebaseerd op de tweede generatie Mercedes GLK die we volgend jaar verwachten met GLC op de kofferklep (omdat Mercedes z’n naamgeving wijzigt).

Eén V6, twee turbo’s

Voor de aandrijving van deze ‘bijna productieklare’ concept car, kiest Mercedes een 3-liter V6 biturbo die 367pk en 520Nm opwekt en gekoppeld wordt aan vierwielaandrijving en een 9-trapsautomaat. Wat daar het eindresultaat in cijfertjes van is, krijgen we nog niet te horen.