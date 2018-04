Chevrolet-FNR concept komt recht uit Scifi-film

Door: BV

Op het Autosalon van Shanghai staan weer een hele hoop meer en minder middelmatige creaties. Maar er zijn ook opvallende uitschieters. En in de categorie van de futuristische concept cars is deze Chevrolet de onbetwiste topper. De elektrische zelfrijdende vierzitter lijkt recht uit een science-fiction-film te komen.

Vlinderdeuren

Waarom zou je genoegen nemen met twee vleugeldeuren als je ook vier vleugeldeuren kan hebben? En als je ze in tegengestelde richting laat openen om de volledige flank van het voertuig te bedekken heb je pas echt iets speciaals. Om het futurisme helemaal ten top te drijven heeft het Aziatische designcentrum van Chevrolet ze ook nog eens grotendeels in doorzichtige kunststof uitgevoerd. Je zou er bijna door vergeten vermelden dat de auto zichzelf naar z’n bestemming brengt en door vier in de wielen ingewerkte elektromotoren wordt aangedreven. Of dat opladen draadloos kan.

Lasers rondom

De technologie om autonoom te rijden maakt gebruik van voor het oog onzichtbare lasers, maar er is ook lasertech aan boord die we wel kunnen zien. Chevrolet gebruikt die voor zowel de koplampen als de achterlichten.

Geen sleutel

Een sleutel heeft deze Chevrolet evenmin nodig. De auto start met een onvervalsbare irisscan. Stuurt de bestuurder zelf, dan is al het zitmeubilair in de rijrichting gedraaid, maar wanneer de computers het overnemen wordt een salonopstelling gehanteerd. Daar word je waarschijnlijk wel ziek in, maar gezien de productiekansen voor dit model werkelijk onbestaande zijn, hoeft niemand daarvan wakker te liggen.