Fiat Ottimo Cross voor stoere Chinezen

Door: BV

Een nieuwe middenklasse hatchback van Fiat. Daar zouden we in Europa wel wat mee kunnen aanvangen. De Bravo dateert uit 2007 en verdween afgelopen jaar erg stilletjes uit de catalogus. En daarmee doet Fiat het nu zonder vertegenwoordiging in het populairste Europese segment. Maar in China, daar is het merk er wel als de kippen bij. In 2013 werd daar de Ottimo voorgesteld. Eigenlijk een Chinese Bravo, op hetzelfde onderstel als de Alfa Romeo Giulietta.

Crossover-hype

De Chinezen dromen ofwel van een sedan met extra beenruimte, ofwel van een stoere crossover. En dat de Ottimo Cross op de tweede categorie mikt, blijkt al uit de naam. Meer bodemvrijheid, wat extra plastic ertegen en klaar! Voorlopig is het nog een concept, maar in een later stadium krijgt China hem gewoon in de catalogus.