Zuid-Koreaanse bus rijdt ook in het water

Door: ADD

Dat de Zuid-Koreanen graag in eigen land op vakantie gaan, dat wisten we al, het liefst kamperend. En nu kunnen ze op het schiereiland zelfs een ritje in een heuse amfibiebus maken. Vanaf half mei zal de Aqua-Duck-bus dagelijks naast en in het Ara kanaal rijden en varen. De rit tussen Incheon en Gimpo gaat ongeveer 50 minuten over land en belandt dan voor een kwartiertje in het water. Vanop het kanaal zullen toeristen allerlei boeiends kunnen aanschouwen, zoals bloementuinen, een waterval en een eco-park. Voor de prijs hoef je het niet te laten, een ticket kost 30.000 Won, dat is ongeveer € 26.