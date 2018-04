Geschrapte afleveringen Top Gear met Clarkson dan toch op de buis

Door: ADD

De BBC zal dan toch de laatste afleveringen van de cult-show "Top Gear" waarin de voormalige presentator Jeremy Clarkson nog te zien is, uitzenden. BBC manager Kim Shillinglaw zei dinsdag dat het waarschijnlijk is dat de afleveringen er in de zomer aankomen want ze zou onder geen beding willen dat het materiaal niet door het publiek gezien kan worden.

Stress stress stress

Een uitbarsting betekende in maart voor Clarkson het einde van zijn carrière bij de Britse nationale omroep. De presentator had een collega aangevallen omdat er na een draaidag geen warme maaltijd beschikbaar was. Zondag rechtvaardigde de 55-jarige het incident nog in een column door te zeggen dat hij op dat moment onder extreme stress stond. Hij had niet enkel te lijden onder zijn recente scheiding en de dood van zijn moeder, een dokter vertelde hem ook nog eens dat hij waarschijnlijk kanker had. Later bleek echter dat dit niet het geval was.