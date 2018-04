​Euro NCAP: Renault Espace, Suzuki Vitara, Fiat 500X, Mazda2

Door: ADD

De Renault Espace en de Suzuki Vitara ontvingen vijf sterren van testorganisatie Euro NCAP. Vier sterren waren er voor de Fiat 500X en Mazda 2.

Vijf op vijf

Twee van de vier geteste auto's kregen bij laatste Euro NCAP crashtest alle vijf de sterren. Zowel de monovulume van Renault als ook de mini-SUV van Suzuki kregen erg goede punten voor bescherming van de inzittenden, kinderen en voetgangers en konden ook overtuigen dankzij een uitgebreid arsenaal aan hulpsystemen.

Vier op vijf

Slechts vier sterren gaf de testorganisatie aan de Fiat 500X en de Mazda 2. In beide gevallen waren de testers kritisch voor lacunes in de veiligheidsassistentie. Zo is er bij Mazda weliswaar noodremassistentie voor de stad, maar niet voor hogere snelheden. En Fiat biedt een dergelijk systeem in optie aan, maar omdat Euro NCAP verwacht dat het niet vaak genomen zal worden, werd er met het systeem tijdens de crashtests geen rekening gehouden.

Het dictaat van de veiligheidsassistentie

Om alle vijf sterren te kunnen halen, worden de moderne assistentiesystemen steeds belangrijker. En daardoor wordt het voor kleinere en meer prijsgevoelige auto's moeilijker en moeilijker om de hoogste score te behalen.