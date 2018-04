Nieuwe Land Rover Defender krijgt vorm, is er in 2019

Door: BV

Eind dit jaar komt een einde aan de liefst 68-jarige carrière van de Defender en z’n voorvaders Series I, II en III. De auto kan onmogelijk nog voldoen aan de heersende veiligheids- en uitstootnormen. Maar Land Rover verlaat het segment van de onvervalste 4x4 niet. Het werkt aan een opvolger die in 2019 van de band moet lopen. Wie nu nog een nieuw exemplaar wil, is er overigens aan voor de moeite. De Defender is uitverkocht.

Niet de DC100

Land Rover liet al eens een proefballonnetje over een Defender-opvolger op. Dat was de DC100 (foto’s). Die viel echter niet in de smaak bij de doorwinterde klanten van het model. Die vonden het voorstel van de Britten te gesofisticeerd. Het bedrijf toonde de concept car ook nog in een ruigere variant, maar dat mocht niet baten. En daarom ging het project weer naar de tekentafel.

Wat kunnen we verwachten van de nieuwe Defender?

De ontwerpers zullen designelementen van de originele Defender overnemen. Een nieuwe kijk op een tijdloos design is wat wordt beoogd, al is het aartsmoeilijk te realiseren. In elk geval krijgt de nieuweling ook weer een dak dat in contrastkleur te krijgen valt, blijft het aluminium koetswerk behouden en zal er weer ruimte zijn voor een groot aantal verschillende varianten. Een lange en een korte uitvoering en gesloten en open versies zijn een zekerheid.

Over het onderstel wordt nog gespeculeerd. Land Rover had eerder te verstaan gegeven dat de starre assen zouden verdwijnen ten voordele van een onafhankelijke ophanging, gebaseerd op die van de Discovery. Maar nu duiken ze toch weer op - misschien onder druk van de klanten. Als de starre assen blijven dan is de Defender naast de Mercedes G-Klasse en de Jeep Wrangler één van de zeldzame terreinwagens die deze techniek blijven gebruiken. Op de weg levert het minder comfort op, maar op terrein heeft de grote wieluitslag aanzienlijke voordelen.

En de motoren?

Die worden wellicht overgenomen van de huidige Discovery Sport. Dat is niet ver gezocht want de diesel die tot eind dit jaar in de Defender zit, komt uit de Land Rover Freelander (die de Discovery Sport vooraf ging). De nieuwe Disco Sport heeft diesels met 150 en 180pk en benzines met 180 en 240pk, maar we gaan er niet automatisch van uit dat die in identieke vorm onder de kap van de nieuwe Defender komen.