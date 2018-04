400pk sterke VW Golf is er in 2016

Door: BV

Afgelopen jaar stelde Volkswagen op het Autosalon van Shanghai een radicale Golf R 400 voor. De tweeliter turbomotor ervan was opgedreven tot zo maar eventjes 400pk en 450Nm. Vierwielaandrijving en een DSG-automaat met zes versnellingen vertaalden dat naar een acceleratietijd van 3,9 seconden en een topsnelheid van 280km/u. En hij komt echt.

Even herhalen

Het is ene Heinz-Jacob Neusser die bevestigt dat het model momenteel reeds in ontwikkeling is en begin 2016 in de catalogus moet staan. De snelste Golf ooit zal een prijskaartje krijgen van om en bij de € 50.000. De sprong is overigens niet zo groot als je zou denken. En op de timing na, wisten we dat eigenlijk allemaal all.