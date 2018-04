Is een onsuccesvolle MG Metro 200.000 euro waard?

Door: BV

De Metro, die kennen we eigenlijk vooral van Austin. Het was, om even echt niet te overdrijven, een erg middelmatige stadsrakker uit het gamma van British Leyland. In verschillende vormen was hij in productie van 1980 tot 1997, onder meer onder de merknamen Austin, Rover en… MG. Die laatste had een sportievere positionering, maar zelfs dat mag je met een korrel zout nemen. Zelfs de MG Metro Turbo schopt het met z’n dertienhonderd niet eens tot 95pk. Om het model wat geloofwaardigheid te geven, nam MG ermee deel aan het WK Rally. En die Metro is wel interessant.

Een drieliter V6 op de achterbank

MG legde voor het rallykampioenschap een 3.0 V6 op de plaats van de achterbank. Een atmosferische motor met erg agressieve nokkenassen. De 6R4 die in ’85 en ’86 uitkwam in Group B had 400pk. En één van die exemplaren staat nu in Engeland te koop voor 150.000 pond of dik € 200.000. Dan zou je denken dat die auto, die onder meer door Per Eklund werd bestuurd, erg succesvol was. Maar nee hoor. Hij deed mee aan 8 rally’s, hij won nooit en haalde slechts 1 keer het podium.